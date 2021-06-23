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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Ремонт с убытками: на Закарпатье начальника СИЗО взяли под стражу

Ремонт с убытками: на Закарпатье начальника СИЗО взяли под стражу

В Закарпатской области правоохранители задержали начальника следственного изолятора за присвоение бюджетных денег. Его отстранили от занимаемой должности.

Такое решение принял суд. По данным полиции, во время ремонта камер в СИЗО чиновник незаконно присвоил 165 тыс. грн из бюджета.

В соответствующих документах о выполнении работ завысили их стоимость и объем. 10 июня после расследования следователи сообщили правонарушителю о подозрении по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

22 июня судья Ужгородского суда избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Также он отстранил голову СИЗО от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают всех причастных лиц к незаконной деятельности.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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