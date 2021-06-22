В Пенсионном фонде анонсировали несколько видов перерасчета пенсий до конца 2021 года. Ближайший запланирован на 1 июля.

В частности, с июля доплату в 100 грн получат граждане, пенсии которым назначены в 2018-2020 годах и не перечислялись в текущем в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Кроме того, в середине лета из-за повышения прожиточного минимума повысят минимальную пенсию по возрасту и доплату за стаж сверх нормы.

Следующий перерасчет предусмотрен в октябре – украинцам в возрасте от 75 до 80 лет будут установлены выплаты в размере до 400 грн. А минимальный размер пенсии увеличится до 2,5 тыс. грн.

С 1 декабря в Украине предусмотрено очередное повышение минимальной зарплаты с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн, поэтому минимальная пенсия людей 65+ вырастет до 2,6 тыс. грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная ранее говорила, что в июле индексацию пенсий проведут для 1 млн украинцев.

По ее словам, в целом повышение пенсий в этом году получат 10,5 млн пенсионеров.

Она также рассказала о законопроекте №4668, уже поданном в Верховную Раду, которым восстанавливается индексация для всех категорий граждан и устанавливается дата индексации 1 сентября.