40% украинцев за запрет применения оружия к протестующим — опрос

За категорический запрет применения огнестрельного оружия к протестующим выступают более 40% украинцев.

Таковы результаты соцопроса, которые 23 июня обнародовал на пресс-конференции Центр Разумкова.

Право правоохранителей стрелять в ответ на вооруженное нападение протестующих поддерживают 26% граждан.

За то, чтобы такая мера была легализована только в случае введения чрезвычайного или военного положения, выступают еще 20% украинцев.

А вот запрет на применение полицией любой силы к протестующим поддерживает около 31% опрошенных.

Насилие во время протестов

Отношение респондентов к проблеме насилия во время протестов в Украине в процентном разрезе показывает, что радикальные действия не находят весомой поддержки в обществе.

32,5% — правоохранители имеют право на применение физической силы и спецсредств, если протестующие совершают нападения на других граждан.

30,8% — правоохранители не имеют права применить никакой силы к протестующим.

29,3% — правоохранители имеют право на применение физической силы в ответ на нападение протестующих.

Еще по 20% опрошенных украинцев убеждены, что применение силы допустимо, если протестующие наносят вред частному имуществу или же блокируют воинские части.

Большинство респондентов согласились, что протестующие не имеют права совершать насилие в отношении других граждан или правоохранителей.

Право украинского народа на вооруженное восстание поддерживают 36% опрошенных, однако только в случае иностранной оккупации.

Детали опроса

Опрос проводила социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Выборка представляет взрослое население регионов Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса. Ее погрешность не превышает 2,3%.

К опросу с 14 по 19 мая присоединились 2020 респондентов в возрасте от 18 лет.