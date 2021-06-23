28 июня украинцы отмечают один из важнейших для страны праздников — День Конституции Украины.

В связи с этим, люди будут отдыхать три дня подряд, с 26 по 28 число.

Поэтому в работе некоторых учреждений произойдут определенные изменения, например банков, сервисных центров МВД и в частности Укрпочты.

Чтобы вы могли вовремя отправить или забрать посылку, Факты ICTV подготовили для вас график работы Укрпочты на День Конституции.

График работы отделений:

26 июня — отделения будут работать по обычному графику субботы;

27 июня — отделения будут работать по обычному графику воскресенья;

28 июня — работать дежурные отделения с разным графиком, список для вашего города можно увидеть по ссылке;

График работы банков на День Конституции

Длительные выходные будут влиять и на работу финансовых учреждений, в частности банков.

Например Система автоматических платежей в выходные будет работать в режиме 23/7, что это значит и каким будет график работы банков на День Конституции 2021, читайте в материале Фактов ICTV.