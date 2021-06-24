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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Грузия и Украина взаимно признали свидетельства о вакцинации

Грузия и Украина взаимно признали свидетельства о вакцинации

Грузия упрощает условия въезда для граждан Украины, сообщает Кабинет Министров Украины.

Соответствующей договоренности премьер-министры Украины и Грузии достигли 23 июня во время официального визита грузинской делегации в Киев.

Страны взаимно признают свидетельства друг друга о вакцинации, сообщил Денис Шмыгаль.

— Нота с соответствующими предложениями была передана на прошлой неделе на рассмотрение грузинской стороны. Ожидаем скорейшего ответа, — отметил украинский премьер-министр.

Теперь, украинские туристы смогут не оформлять дополнительно европейское свидетельство о прохождении курса вакцинации от коронавируса для того, чтобы въехать в Грузию, а пользоваться отечественным.

Визит грузинской делегации

23 июня в Украину прибыла грузинская делегация во главе с президентом Саломе Зурабишвили, которая встретилась с Владимиром Зеленским и обсудила с ним усиления безопасности сотрудничества в Черноморском регионе.

О чем еще говорили главы государств, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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