Коммуналка, еда и алкоголь: на что украинцы тратят деньги

Расходы украинцев в первом квартале 2021 года составили 831,% млрд грн. Это на 4,4% больше, чем в 2020 году. В частности, больше всего денег люди тратят на продукты, меньше всего — на отдых.

Данные о потребительских расходах домашних хозяйств обнародовала Государственная служба статистики Украины.

Расходы в первом квартале 2021 года:

транспорт — 7,9% расходов;

здравоохранение — 6,1%;

одежду и обувь- 4,5%;

предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилища- 3,4%;

отдых и культуру — 3,0%;

связь — 2,5%;

рестораны и гостиницы — 2,3%;

образование — 1,5%;

различные товары и услуги — 3,8%.

Также, с января по март этого года граждане Украины больше всего тратили на продукты питания и безалкогольные напитки — 39,5%.

В то же время на коммунальные услуги, такие как: жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — расходы составляют 18%.

На алкогольные напитки, табачные изделия у людей ушло всего 7,5% расходов.