Коммуналка, еда и алкоголь: на что украинцы тратят деньги

Расходы украинцев в первом квартале 2021 года составили 831,% млрд грн. Это на 4,4% больше, чем в 2020 году. В частности, больше всего денег люди тратят на продукты, меньше всего — на отдых.
Данные о потребительских расходах домашних хозяйств обнародовала Государственная служба статистики Украины.
Расходы в первом квартале 2021 года:
- транспорт — 7,9% расходов;
- здравоохранение — 6,1%;
- одежду и обувь- 4,5%;
- предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилища- 3,4%;
- отдых и культуру — 3,0%;
- связь — 2,5%;
- рестораны и гостиницы — 2,3%;
- образование — 1,5%;
- различные товары и услуги — 3,8%.
Также, с января по март этого года граждане Украины больше всего тратили на продукты питания и безалкогольные напитки — 39,5%.
В то же время на коммунальные услуги, такие как: жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — расходы составляют 18%.
На алкогольные напитки, табачные изделия у людей ушло всего 7,5% расходов.