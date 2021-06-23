Книжный Арсенал 2021: программа, новинки и билеты

В Киеве стартует десятый юбилейный международный фестиваль Книжный Арсенал, который длится с 23 по 27 июня.

Всего в рамках фестиваля представлены 180 издательств, а посетителей ожидает более 250 ивентов.

Однако из-за пандемии коронавируса количество билетов ограничено. Их можно приобрести только онлайн, и только на определенные временные промежутки. Ради безопасности детскую зону обустроили на свежем воздухе.

Посетителей фестиваля просят быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и избегать толпы.

Более 200 издателей и трехметровая книга: в Киеве стартовал Книжный Арсенал / 8 фотографий

23 июня запланированы 30 ивентов, в частности открытие фестиваля:

15.30 — программа по книжному дизайну, посвященная Георгию Нарбуту и ​​созданию украинского бренда.

15.00 — встреча по случаю 20-летия визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину и презентация его книг.

15.30 — круглый стол Роль ветеранской литературы в противодействии смысловой войне РФ против Украины.

17.30 — церемония открытия фестиваля и награждение победителей конкурса Лучший книжный дизайн-2021.

19.00 — презентация книги Большой президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте при участии автора Дайвы Ульбинайте, главы Литвы Дали Грибаускайте и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

20.00 — событие Писательской программы Сергея Жадана — концерт украинско-немецкой дружбы Співочі кажани.

Среди необычных новинок инсталляция #Ти_автор, которая позволяет посетителям написать собственную книгу.

Заранее были созданы три рассказа, у которых 48 окончаний. Посетитель может самостоятельно создавать сюжет и ход событий.

Более 200 издателей и трехметровая книга: в Киеве стартовал Книжный Арсенал / 3 фотографии

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