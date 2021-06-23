Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о минировании.

В пресс-службе Укрзализныци отметили, что в настоящее время поезда курсируют по обычному графику. Однако посадку пассажиров осуществляют через прилегающие к центральному зданию вокзала переходы.

В помещениях тоже проводят проверку специалисты. Пассажиров призывают сохранять спокойствие и относиться с пониманием к временным неудобствам.

Обновлено в 16.12. В полиции Киева сообщили, что сегодня около 15.00 на электронную почту также поступило письмо о минировании нескольких ТРЦ, гостиниц и двух вокзалов.

На месте происшествия работают правоохранители, которые обследуют территории объектов на наличие взрывчатки. При необходимости полицейские проводят эвакуацию граждан.

Обновлено в 16.42. В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.

Накануне в четверг, 17 июня, в Киеве ограничили работу вокзалов из-за сообщения о минировании. В то же время поезда продолжали курсировать, но посадку пассажиров осуществляли через прилегающие переходы.