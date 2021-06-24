На Закарпатье 23 июня зафиксировали самую высокую в области температуру за последние 130 лет.

По наблюдениям автоматической метеостанции Ужгород, температура достигла +39,8 градусов, чем установила исторический максимум. Предыдущий рекордно жаркий день был летом 2002 года, тогда столбик термометра поднялся до +37,7.

Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится в регионе еще несколько дней, сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

Аномальную жару во вторник зафиксировали и в столице, ртутный столбик подскочил до +33,7 и побил рекорд 1946 года, отмечают в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Из-за сильной жары и отсутствия дождей в Закарпатской области установили самый высокий уровень пожарной опасности, который квалифицируется как 4-5.

Однако в облгосадминистрации отмечают, что такое сочетание высокой температуры и временного бездождия хорошо влияет на рост виноградников и плодовые сады.

В наиболее солнечные часы, а именно с 10.00 до 16.00 вечера, рекомендуется находиться в помещении, а уличные прогулки лучше планировать на вечер или рано утром.

Источник: Закарпатская ОГА