24 июня возле населенного пункта Водяное боевики обстреляли позиции украинских защитников со станковых гранатометов.
Из-за обстрела один украинский военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.
Бойцу оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Отмечается, что состояние военного — средней тяжести.
Сообщается, что на месте происшествия работает рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
О ранении защитника сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
20 июня наемники Российской Федерации обстреляли из крупнокалиберных пулеметов Авдеевку. Гражданский житель на Донбассе получил ранения в результате обстрела.
Пострадавшему оказали помощь и доставили в лечебное учреждение. В тот день зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.
Источник: Схід