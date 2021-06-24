24 июня возле населенного пункта Водяное боевики обстреляли позиции украинских защитников со станковых гранатометов.

Из-за обстрела один украинский военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Отмечается, что состояние военного — средней тяжести.

Сообщается, что на месте происшествия работает рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

О ранении защитника сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

20 июня наемники Российской Федерации обстреляли из крупнокалиберных пулеметов Авдеевку. Гражданский житель на Донбассе получил ранения в результате обстрела.

Пострадавшему оказали помощь и доставили в лечебное учреждение. В тот день зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.

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Источник: Схід