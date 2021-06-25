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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Продлят скоростной трамвай: в Киеве обновят линию общественного транспорта

трамвай

Борщаговская линия скоростного трамвая в Киеве будет продлена. В столице намерены реконструировать Вокзальную площадь, а также улучшить транспортное сообщение с центром.

За соответствующее решение на пленарном заседании Киевского городского совета в четверг, 24 июня, проголосовали 67 депутатов.

Реализовать соответствующий проект планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития.

В частности, за эти деньги будет продлена Борщаговская линия скоростного трамвая, и будет построено порядка 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского.

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Кроме того, в планах реконструкции также присутствует площадь.

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