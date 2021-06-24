Приватизация ОГХК станет сигналом об открытости Украины для международных инвестиций — экономист

Приватизация Объединенной горно-химической компании, проводимая Фондом государственного имущества Украины, станет сигналом об открытости Украины для крупных международных инвестиций и готовности сотрудничать на основе понятных, прозрачных и полностью законных отношений.

Об этом заявил экономист Александр Охрименко. Он отметил, что государство долгое время держалось за свои активы, якобы для обеспечения работы предприятий и защиты сотрудников.

Однако это замедляло модернизацию предприятий, а в итоге часто заканчивалось их убыточностью. На госактивах зарабатывали коррупционеры и финансово-промышленные группы, контролировавшие их менеджмент.

— На прошлой неделе президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, очень четко отметил, что приватизация — это магистральный путь для развития отечественной экономики на десятилетия вперед. Государство должно избавится от всего лишнего, предприниматели должны проявить частную инициативу, вдыхая новую жизнь в постаревшие предприятия и наполняя бюджет налогами. Основной груз ответственности в сложившейся ситуации ложится на Фонд государственного имущества Украины, который и реализует программу приватизации — от подготовки объектов до перечисления вырученных средств в бюджет, — отметил эксперт.

Первым объектом большой приватизации станет Объединенная горно-химическая компания, аукцион по которой состоится уже 31 августа со стартовой ценой в 3,7 млрд грн. Охрименко отметил, что благодаря качественной подготовке объекта со стороны ФГИ и ликвидации коррупционных схем прибыль предприятия выросла в 3,5 раза в 2020 году.

В паре с существенным увеличением запасов сырья это позволило сделать ОГХК привлекательным объектом для инвестиций, которым уже интересуются больше 10 компаний со всего мира.

— Аукцион по приватизации АО ОГХК станет показательным для инвесторов во всем мире, сигналом об успешности проведения реформы приватизации, независимо от имени собственника участника торгов. Украина открыта для крупных международных инвестиций и готова сотрудничать с предпринимателями на основе понятных, прозрачных и полностью законных отношений, — резюмировал Охрименко.

Как сообщалось ранее, в этом году ФГИ планирует провести аукционы трех объектов большой приватизации — ОГХК, завода Большевик и Президент Отеля. В сумме большая и малая приватизация должна принести в бюджет 12 млрд грн в 2021 году.