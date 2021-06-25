Отчет Канады подтверждает позицию Украины относительно системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране, но при этом не доказывает, что Boeing МАУ сбили намеренно в небе над Тегераном. В МИД отреагировали на выводы канадской экспертизы.

— Отчет канадской группы судебных экспертов подтверждает, что гражданские и военные органы власти Ирана несут полную ответственность за сбивание рейса PS752. В документе также подчеркивается пренебрежительное отношение к человеческой жизни иранскими властями, — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты обратили внимание на то, что Иран пытался скрыть истинные обстоятельства катастрофы, поэтому попытка свести причину трагедии в якобы ошибочным действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики.

Украина также соглашается с тем, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей и должен быть привлечен к ответственности, что предусматривает в том числе и обязанность обеспечить объективное расследование.

Накануне канадская официальная судебно-медицинская экспертиза катастрофы самолета МАУ не нашла подтверждений того, что сбивание рейса иранскими военными было преднамеренным.

В то же время отмечается, что неправильные поступки и бездействие власти Ирана привели к созданию опасной ситуации, и это не освобождает ее от ответственности за гибель 176 человек.

К тому же доступ ко всем доказательств по делу имеют только иранские эксперты, поэтому именно на этой стране лежит полная ответственность за вынесение правильного приговора.