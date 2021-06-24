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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Огромные очереди на кассах: в киевском метро не работает банковская система

Огромные очереди на кассах: в киевском метро не работает банковская система

В киевском метрополитене не работает оплата проезда банковскими картами и мобильными приложениями.

Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена. Отмечается, что в настоящее время с проблемой разбираются технические специалисты.

Банковская система не работает на всех станциях, поэтому на кассах и у автоматов образовались огромные очереди.

Работники метро отмечают, что сейчас к поездам можно попасть, воспользовавшись разовым qr-билетом или электронным проездным.

— Приносим извинения за неудобства, — отметили в пресс-службе метро.

Информации о том, когда оплата банковскими карточками будет работать, нет.

Технические проблемы в киевском метро

Пассажиры станции Академгородок первыми сообщили о техническом коллапсе. На станции не работали все формы оплаты из-за отсутствия интернета.

Кассы были закрыты, а сотрудники просили пользоваться наземным транспортом.

Затем информацию о проблеме с оплатой карточкой предоставили пассажиры станции Почайна.

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