В киевском метрополитене не работает оплата проезда банковскими картами и мобильными приложениями.

Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена. Отмечается, что в настоящее время с проблемой разбираются технические специалисты.

Банковская система не работает на всех станциях, поэтому на кассах и у автоматов образовались огромные очереди.

Работники метро отмечают, что сейчас к поездам можно попасть, воспользовавшись разовым qr-билетом или электронным проездным.

— Приносим извинения за неудобства, — отметили в пресс-службе метро.

Шановні пасажири!

Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює.

Фахівці усувають причини технічного збою.

Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу.

Приносимо вибачення за незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 24, 2021

Информации о том, когда оплата банковскими карточками будет работать, нет.

Технические проблемы в киевском метро

Пассажиры станции Академгородок первыми сообщили о техническом коллапсе. На станции не работали все формы оплаты из-за отсутствия интернета.

Кассы были закрыты, а сотрудники просили пользоваться наземным транспортом.

Затем информацию о проблеме с оплатой карточкой предоставили пассажиры станции Почайна.