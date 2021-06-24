В киевском метрополитене не работает оплата проезда банковскими картами и мобильными приложениями.
Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена. Отмечается, что в настоящее время с проблемой разбираются технические специалисты.
Банковская система не работает на всех станциях, поэтому на кассах и у автоматов образовались огромные очереди.
Работники метро отмечают, что сейчас к поездам можно попасть, воспользовавшись разовым qr-билетом или электронным проездным.
— Приносим извинения за неудобства, — отметили в пресс-службе метро.
Шановні пасажири!
Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює.
Фахівці усувають причини технічного збою.
Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу.
Приносимо вибачення за незручності!
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 24, 2021
Информации о том, когда оплата банковскими карточками будет работать, нет.
Технические проблемы в киевском метро
Пассажиры станции Академгородок первыми сообщили о техническом коллапсе. На станции не работали все формы оплаты из-за отсутствия интернета.
Кассы были закрыты, а сотрудники просили пользоваться наземным транспортом.
Затем информацию о проблеме с оплатой карточкой предоставили пассажиры станции Почайна.