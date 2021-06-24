Как будет работать Новая почта на День Конституции 2021 — график

28 июня в Украине установлен один из крупнейших государственных праздников — День Конституции.

В связи с этим украинцы будут отдыхать три дня подряд, с 26 по 28 июня, поэтому графики работы некоторых учреждений имеют определенные изменения.

Изменится график и в работе Новой почты, для того, чтобы вы успели прислать близким подарки или забрать важную посылку, Факты ICTV готовы рассказать вам о графике работы отделений.

График работы Новой почты с 26 по 28 июня:

26 июня, суббота — отделения будут работать по графику воскресенья;

27 июня, воскресенье — отделения будут работать по графику воскресенья;

28 июня, понедельник — отделения будут работать по графику воскресенья.

Также в Новой почте отметили, что некоторые отделения могут изменять часы работы в определенные дни и для того, чтобы узнать об этом, можно проверить нужное отделение по ссылке.

График работы банков на День Конституции

Повлияют затяжные праздники и на работу банковских учреждений, НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать график, но они могут и не работать из-за установленного государственного выходного.

Детали о графике работы банков на День Конституции читайте в материале Фактов ICTV.