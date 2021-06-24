Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Как будет работать Новая почта на День Конституции 2021 — график

Нова пошта

28 июня в Украине установлен один из крупнейших государственных праздников — День Конституции.

В связи с этим украинцы будут отдыхать три дня подряд, с 26 по 28 июня, поэтому графики работы некоторых учреждений имеют определенные изменения.

Изменится график и в работе Новой почты, для того, чтобы вы успели прислать близким подарки или забрать важную посылку, Факты ICTV готовы рассказать вам о графике работы отделений.

График работы Новой почты с 26 по 28 июня:

  • 26 июня, суббота — отделения будут работать по графику воскресенья;
  • 27 июня, воскресенье — отделения будут работать по графику воскресенья;
  • 28 июня, понедельник — отделения будут работать по графику воскресенья.

Также в Новой почте отметили, что некоторые отделения могут изменять часы работы в определенные дни и для того, чтобы узнать об этом, можно проверить нужное отделение по ссылке.

График работы банков на День Конституции

Повлияют затяжные праздники и на работу банковских учреждений, НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать график, но они могут и не работать из-за установленного государственного выходного.

Детали о графике работы банков на День Конституции читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка