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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Почему несколько пассажиров отстали от поезда Ивано-Франковск – Киев: объяснение УЗ

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В Укрзализныце обещают провести служебную проверку ситуации, произошедшей во Львове с семью пассажирами, которые отстали от поезда №750 Ивано-Франковск – Киев, и заверили, что сейчас все доставлены к местам назначения другими рейсами, а их вещи будут храниться на столичном вокзале, пока их не заберут хозяева.

Речь идет об информации в соцсетях и СМИ о проводнике, который якобы сообщил пассажирам, что они могут целый час гулять по городу.

В то же время в компании заверили, что поезд задержался во Львове по техническим причинам, поскольку ожидал рейс из Вены — тот отставал от графика.

Там подтвердили, что на вокзале пассажирам объявили ориентировочное время задержки поезда, поэтому пассажиры должны были быть поблизости, поскольку время задержки может измениться.

В таких случаях Укрзализныця просит пассажиров обращаться к дежурному по вокзалу, который всегда найдет оптимальное решение. Также для пассажиров работает контакт-центр 080 050 31 11.

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Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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