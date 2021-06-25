Фестиваль ZOUND-2021 пройдет в августе на Хортице, которую восстанавливает Большая стройка

28-29 августа на острове Хортица в Запорожье пройдет музыкальный фестиваль ZOUND-2021. Об этом сообщили представители компании Fishcanfly, которая выступает организатором мероприятия в партнерстве с компанией Метинвест.

Организаторы фестиваля анонсируют участие 25 известных артистов, 42 часа живой музыки и 15 тыс. посетителей. Среди участников заявлены, в частности, Бумбокс, Порнофильмы, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кис-Кис, 5’nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald, Louna, Noize MC и другие.

— Впервые фестиваль состоялся в Запорожье в 2019 году. В этом году мы снова хотим провести настоящий европейский фестиваль ZOUND-2021. Мы сменили формат. Если два года назад это было мероприятие больше электронной музыки, то в этом году фестиваль будет мультижанровый, — отметил представитель компании Fishcanfly Владимир Бригинец.

В дополнение к музыкальной программе организаторы обещают посетителям различные активности с аниматорами, командные игры и соревнования, луна-парк с аттракционами для детей и взрослых, работу лаундж-зон и большого фуд-корта. Будет организована доставка людей бесплатными автобусами из центральных районов города.

— Хортицу как место проведения фестиваля мы выбрали неслучайно. Сейчас идет возрождение Хортицы, этого места силы. Поэтому мы очень хотим возродить эту силу через культуру, музыку, привлечение молодежи. Еще одна цель — привить Украине культуру фестивального движения, — рассказал Бригинец.

Именно 2021 год должен стать стартом возрождения Хортицы в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, Хортица станет настоящим туристическим магнитом: с музеем, природой, инклюзивными пространствами и культурными событиями. Остров будет иметь удобное транспортное сообщение благодаря новым мостам, которые сейчас строят в Запорожье.