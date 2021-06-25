Укрзализныця получит 100 пассажирских вагонов от Крюковского вагоностроительного завода до конца 2022 года. Первые 20 должны поступить уже в этом году.

Завод построит для национального перевозчика 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Во время строительства вагонов учтут пожелания пассажиров. Их оборудуют кондиционерами, вакуумными туалетами, в каждом купе будут розетки, энергосберегающее освещение и тому подобное.

– Новые вагоны будут перевозить пассажиров на самых популярных направлениях. Все 100 выведут на маршрут во время пиковых зимних перевозок сезона 2022-2023 годов, – говорит и. о. председателя правления АО Укрзализныця Иван Юрик.

Эту партию вагонов впервые в истории Украины закупят за государственный счет.

В 2021 году в бюджете предусмотрено 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.

Сейчас приобретение вагонов проводится по переговорной процедуре. Договорная цена вагона (в базовой комплектации) в соответствии с предыдущей тендерной поставкой в 2018 году будет проиндексирована на 6%.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця