Самый высокий с 2017 года: показатель безработицы в Украине достиг рекордного уровня

В первом квартале 2021 года (январе-марте) уровень безработицы в Украине достиг отметки 10,5%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года, когда он составлял 10,1%.

Согласно данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в первом квартале составило 15,5 млн. человек, а в возрасте 15-70 лет — 15,4 млн. А вот уровень безработицы среди украинцев этой возрастной категории достиг 1,8 млн.

В течение января-марта не было проблем с работой у граждан от 15 лет и старше, уровень занятости которых составлял 48,6%. Несколько выше был показатель среди украинцев возрасте 15-70 лет — 55%.

В то же время без работы в первом квартале оказалось 10,5% населения в возрасте 15-70 лет.

В целом, согласно данным опроса социологической службы Центр Разумкова, карантин немного повлиял на занятость украинцев. Так, 21% граждан начали работать дистанционно, а еще 17% опрошенных ушли в отпуск.

Источник: Госстат