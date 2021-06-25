Что делать, если вы оказались в зоне артобстрелов

Как вести себя в зоне боевых действий
Избегайте любых стратегических объектов — высокие жилые дома или приметные помещения потенциально могут оказаться под обстрелом. Всегда носите с собой документы, подтверждающие вашу личность. Если их нет, тогда вас могут задержать.
Предварительно как можно больше запасайтесь водой, нескоропортящимися продуктами питания и теплой одеждой, а также при возможности экономьте топливо в автомобиле (если у вас есть транспорт).
Всегда с собой носите аптечку — лучше без нее на улицу вообще не выходить. Не уходите со своего укрытия во время дневных артиллерийских обстрелов, даже если обстановка кажется спокойной.
Всегда одевайтесь в удобные вещи — в любой момент может возникнуть необходимость проделать долгий путь в поисках укрытия. Уходя из дома, сообщайте своим родным, куда вы направляетесь. Ни при каких условиях не носите военную форму или одежду, похожую по цвету или раскраске.
Увидели человека в военной форме с оружием — ваши действия
Прежде всего медленно покажите ладони человеку в военной форме и объясните, что вы без оружия. Если с вами ребенок — обхватите его рукой, подведите к себе и станьте вполоборота, таким образом прикрывая его.
Спросите у человека в форме, как можно покинуть линию огня. Если он проявляет агрессию — не бойтесь, сохраняйте спокойствие и выполняйте его указания.
Вы оказались в зоне артобстрелов — что делать
Если вы услышали характерный свист или увидели действие световой гранаты, немедленно укройтесь в безопасном месте — лучше в бомбоубежище. Если такой возможности нет, то его может заменить нижний этаж помещения с толстыми стенами или подвал небольшого здания.
Совет — место должно находиться подальше от окон. Важно — в помещении должно быть по меньшей мере два выхода, чтобы вы не остались в ловушке, если один из них разрушат.
Артобстрел длится до 20 минут, авианалет — немного меньше, поскольку современные бомбардировки не могут продолжаться долгое время. Считайте минуты и количество ударов, чтобы в следующий раз примерно рассчитать время обстрела.
Если вы оказались под завалом, старайтесь очистить пространство возле грудной клетки и носа. Первоочередно успокойте дыхание, чтобы вам хватило воздуха.
Постарайтесь сообщить о себе средствами связи (если есть возможность) или привлекайте внимание стуком. Старайтесь не кричать — нужно экономить воздух до прибытия спасательной бригады.
В случае сильного завала оцените риски и потенциальные возможности освобождения — трезво оценивайте, сможете ли вы выбраться, не повредив себе что-то.
Первая помощь при ранениях
Всегда носите с собой аптечку (антибактериальное и обезболивающее средство, анальгин, валидол, корвалол, перекись водорода, лейкопластырь, стерильный бинт, резиновый жгут, ножницы тупоконечные, спирт и активированный уголь).
Если вы получили ранение в результате попадания осколков или пули, первоочередно проверьте, безопасно ли оставаться в месте получения травмы.
При кровотечении наложите жгут (ремень, рубашку или другую вещь, которая сможет остановить кровь) на 5-10 см выше места ранения (не на голое тело — там, где артерия ближе всего прилегает к кости).
Через полчаса нужно ослабить жгут — если кровотечение не прекратится, тогда его снова следует затянуть. Когда кровь больше не будет идти, наложить чистую повязку и промыть рану обычной водой.
При осколочном ранении грудной клетки нужно прикрыть ее целлофаном или бумагой и заклеить лейкопластырем или скотчем со всех сторон (воздух не должен попадать).
Нужно также проверить пульс и дыхание, провести осмотр тела — с головы до конечностей. Из-за болевого шока человек может не заметить еще одно серьезное ранение.
Во время рвоты нужно перевернуть пострадавшего на бок от себя и очистить его полость рта. В случае сильных деформаций тела стараться не менять положение тела и позвать на помощь врача.
Полезные контакты — куда обращаться
Восток SOS — общественная инициатива, созданная людьми, которые были вынуждены переехать из-за начала войны на Востоке Украины и аннексии Крыма.
Общие вопросы:
+ 38 (068) 220 43 37
+ 38 (095) 397 98 48
+ 38 (093) 923 14 86
Юридическая помощь, Донецкая область:
+38 (068) 664 21 04
+38 (099) 297 64 34
Юридическая помощь, Луганская область:
+38 (068) 827 28 95
+38 (095) 374 82 70
Телефон доверия (психологическая помощь):
+38 (050) 699 84 85
+38 (095) 589 09 29
Круглосуточная горячая линия по фиксации нарушений прав человека со стороны силовых структур в зоне проведения ООС:
+38 (099) 297 64 36
Помощь в поиске и освобождении заложников:
+38 (099) 736 42 41
Бесплатная горячая линия общественной организации Донбасс SOS – 0-800-309-110 (оказывают информационно-юридическую помощь).
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