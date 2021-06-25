Что делать, если вы оказались в зоне артобстрелов

Избегайте любых стратегических объектов — высокие жилые дома или приметные помещения потенциально могут оказаться под обстрелом. Всегда носите с собой документы, подтверждающие вашу личность. Если их нет, тогда вас могут задержать.

Предварительно как можно больше запасайтесь водой, нескоропортящимися продуктами питания и теплой одеждой, а также при возможности экономьте топливо в автомобиле (если у вас есть транспорт).

Всегда с собой носите аптечку — лучше без нее на улицу вообще не выходить. Не уходите со своего укрытия во время дневных артиллерийских обстрелов, даже если обстановка кажется спокойной.

Всегда одевайтесь в удобные вещи — в любой момент может возникнуть необходимость проделать долгий путь в поисках укрытия. Уходя из дома, сообщайте своим родным, куда вы направляетесь. Ни при каких условиях не носите военную форму или одежду, похожую по цвету или раскраске.