В Киеве пассажир упал на рельсы на станции метро Майдан Независимости.
В результате инцидента движение поездов от станции Площадь Льва Толстого до станции Почтовая площадь временно остановлено.
Движение осуществляется на участках Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь-Героев Днепра.
Как сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Киевского метрополитена, сейчас на месте работают правоохранители и медики.
О состоянии здоровья пострадавшего пока не известно.
По состоянию на 9.20 движение поездов метрополитена восстановлено в обычном режиме.
Фото: ДТП Київ