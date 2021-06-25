В Киеве пассажир упал на рельсы на станции метро Майдан Независимости.

В результате инцидента движение поездов от станции Площадь Льва Толстого до станции Почтовая площадь временно остановлено.

Движение осуществляется на участках Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь-Героев Днепра.

Как сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Киевского метрополитена, сейчас на месте работают правоохранители и медики.

О состоянии здоровья пострадавшего пока не известно.

По состоянию на 9.20 движение поездов метрополитена восстановлено в обычном режиме.

Фото: ДТП Київ