Утром 26 июня на Донбассе во время несения службы в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий.

Старший солдат и старший водитель мотопехотной роты Гонар Андрей Николаевич получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

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Об этом сообщила 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский защитник родом из города Кривой Рог. Военный служил в бригаде с июня 2019 года. Командование бригады выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего украинского военнослужащего.

По состоянию на 26 июня, в зоне ООС зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Возле Песков наемники РФ вели огонь на позиции наших защитников.

Из-за обстрела на Донбассе погиб украинский военный. Командование ООС выразило соболезнования близким бойца.