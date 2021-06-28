Более 400 украинцев находятся в местах заключения в РФ и на оккупированных территориях

405 граждан находятся в местах заключения в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины.

Также среди них 44 военнослужащих и 30 женщин. Украинцы вынуждено пребывают в концлагерях и пыточных.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время торжественного заседания парламента в честь 25-летия Конституции.

— Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, которое искореняет не только все украинское, но и человеческое достоинство, — подчеркнула Денисова.

Также уполномоченный Верховной Рады рассказала, что Офис омбудсмена за последние годы зафиксировал значительное количество сообщений о нарушении прав людей, находящихся на этих территориях.

По ее словам, в 2019 году правительство получило около 34 тыс. таких сообщений, в 2020 году — более 48,5 тыс. В то же время всего лишь за первое полугодие 2021 года зафиксировали уже 24 тыс. сообщений о нарушении прав человека.