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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Гроза, шквал и град: в Украине объявлено штормовое предупреждение

гроза, негода, дощ, погода

На большинстве территорий Украины 29 июня ожидаются опасные погодные условия.

Укргидрометцентр сообщает о желтом уровне опасности и отмечает, что почти во всех областях ожидается град, гроза и шквальный ветер 15-20 м/с.

Непогода обойдет только южную часть Украины и продлится до конца суток.

В Украине объявлено штормовое предупреждение — КАРТА

Об ухудшении погоды сообщает и Киевская городская государственная администрация. Шквал и гроза в столице могут начаться в ближайшие часы и продлятся до конца дня.

В такую погоду рекомендуют закрыть все окна в доме и стараться не подходить к ним, а также не касаться и не стоять у металлических входных дверей.

О других правилах безопасности во время грозы Факты ICTV писали ранее.

— Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае сильного ливня в городе будет дежурить спецтехника в местах возможных подтоплений.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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