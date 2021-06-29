Оккупанты на Донбассе вводят штрафы из-за низкой явки резервистов — разведка

Российское командование наращивает подготовку наемников на оккупированном Донбассе, сообщает Главное управление украинской разведки.

С 29 июня по 3 июля будет третий этап сборов резервистов, который будет проходить на полигонах 1 в Донецке и 2 в Луганске.

Разведка отмечает, что наибольшее внимание РФ уделяет подготовке военных артиллерийских и минометных подразделений, а к проверке на собрании привлечены офицеры Вооруженных сил России.

Также украинская разведка сообщает, что на прошедшем собрании, которое состоялось с 17 по 19 и с 22 по 26 июня, уровень явки военнослужащих запаса был низким.

Поэтому оккупационная власть в ОРДЛО вводит штрафы в размере 30 тыс. руб., если в “паспорте ДНР” отсутствует штамп о “взятии гражданина на воинский учет”.

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