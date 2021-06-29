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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Пошел во второй рейс: МИД подтвердило гибель украинского моряка в Индийском океане

Пошел во второй рейс: МИД подтвердило гибель украинского моряка в Индийском океане

Министерство иностранных дел подтвердило гибель 20-летнего украинского моряка, который находился на судне MSC Messina.

Корабль направлялся из Шри-Ланки в Сингапур. Всего на борту судна находилось 28 членов экипажа. Среди них 26 человек — граждане Украины.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза MSC MESSINA загорелся огонь.

Он отметил, что в результате пожара погиб украинец 2001 года рождения. Сейчас его тело уже доставили в Сингапур. Правительство начало подготовку к репатриации одесского моряка Богдана Ковтуненко.

К счастью, другие моряки не пострадали. Николенко рассказал, что их состояние — удовлетворительное. Огонь на корабле потушили силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся поблизости.

Пожар на судне MSC Messina произошел 25 июня. На борту корабля не было связи. По данным СМИ, в машинном отделении сгорел 20-летний моряк, который ушел в свой второй рейс.

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Пошел во второй рейс: МИД подтвердило гибель украинского моряка в Индийском океане

Фото: Индийская береговая охрана

Источник: Громадське

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