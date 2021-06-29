Украинцы считают английский язык наиболее приоритетным для знания среди иностранных языков. Владение русским языком считают необходимым менее 10% граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией Active Group 29-30 мая.

Так, 84,9% респондентов считают знание английского необходимым, а 86,9% признают его карьерные преимущества, и что он должен быть обязателен для изучения до среднего уровня (intermediate) в украинских школах.

Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского – 13,7%, испанского – 13,6%, польского — 11,1%, русского — 9,6%, китайского — 6,5%, португальского – 6,3%, арабского – 2,4%, остальных – 1,4% вместе взятых.

С утверждением, что русский язык дает карьерные преимущества, согласны 12,3% респондентов, а 9,5% считают нужным учить его в школе.

Также русский язык считают иностранным 58,6% опрошенных.

Кроме этого, существенно больше украинцев признали карьерные преимущества при знании польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков, но намного меньше считают необходимым изучать их в украинских школах (5,9%, 4,3% и 1,4% соответственно).

Исследование проводилось методом индивидуальных интервью. Социологи опросили 1200 респондентов старше 18 лет на всех контролируемых украинским правительством территориях. Выборка репрезентативная по возрасту и полу, погрешность не более 2,9%.

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Источник: Active Group