Укрзализныця с 2 июля назначает фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити №747/748 Киев – Тернополь.

Из столицы поезд будет отправляться ежедневно в 16.41 и прибывать в Тернополь в 22.47.

Возвращаться в обратном направлении будет в 04.00. В Киеве в соответствии с графиком он должен быть в 10.03.

Интерсити №747/748 будет останавливаться в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

– Поезд будет в пути всего шесть часов. Таким образом пассажиры смогут быстро и удобно добраться из Тернополя в столицу страны и наоборот, – отмечают в Укрзализныце.

Предварительно, поезд будет курсировать до 31 августа. В течение двух месяцев движения национальный перевозчик будет изучать спрос.

Источник: Укрзализныця