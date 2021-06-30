В Украине запускают бета-тестирования Covid сертификатов: как записаться

В Украине с 1 июля стартует бета-тестирование Сovid сертификатов. Однако уже сейчас можно зарегистрироваться на сайте Дія для тестирования работы услуги.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, все тестировщики получат доступ к бета-версии в течение 48 часов.

Участие в бета-тесте может принять каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от коронавируса в Украине.

Зарегистрироваться можно по ссылке на официальном сайте Дії. При регистрации необходимо указать ФИО, свою операционную систему и электронную почту.

По словам Федорова, Covid-сертификат будет доступен в приложении. Он будет подтверждать статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах.

Действительность соответствующего документа можно будет проверить через QR-код.

Также министр отметил, что в настоящее время технической реализацией таких Сovid-паспортов совместно занимаются Минцифры, Минздрав, Нацслужба здоровья Украины, Министерство иностранных дел и пограничная служба.

Источник: Михаил Федоров