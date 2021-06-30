С сегодняшнего дня украинцы могут сменить поставщика природного газа на компанию Нафтогаз через мобильное приложение Дія.

В сообщении платформы отмечается, что операция присоединения к НАК Нафтогаз продлится всего несколько минут, но эта функция пока доступна только для бытовых пользователей.

Для этого нужно зайти на сайт Нафтогаза по ссылке и перейти в раздел Стать нашим клиентом. После этого выбрать вариант подачи заявки Сайт и немного пролистать страницу вниз.

Среди трех предложенных способов выберите Дія и нажмите Далее.

Вам предложат отсканировать один из документов в вашем приложении Дія — ID-карту или идентификационный код.

Выберите один из вариантов и отсканируйте QR-код, который появится на экране.

Подтвердите разрешение на передачу цифрового документа, а затем собственноручно заполните данные, которых не хватает в заявке, и выберите функцию, которая называется Сформировать файл заявки, и подпишите от руки или цифровой подписью.

Процесс подачи заявления занимает всего несколько минут, а на ее рассмотрение, вместо трех недель, уйдет максимум три дня, сообщают в пресс-службе Дія.

Источник: Дія

Фото: Дія