С 1 июля отдельные категории украинцев получат доплату к пенсии в размере 100 грн. На повышение могут рассчитывать граждане, которым:

не повышался размер пенсии с 1 марта 2021 года в связи с индексацией заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии;

не проводился перерасчет пенсии в связи с изменением прожиточного минимума;

не проводился перерасчет по установлению доплат к пенсиям, размер которых не достигает 2 200 грн;

не проводился перерасчет пенсий с 1 января 2021 года лицам, достигшим 65-летнего возраста.

Но доплату 100 грн не получат украинцы, вышедшие на пенсию в 2021 году, а также те, кто получает выплаты, назначенные по специальным законам.

В целом с 1 июля размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырастет на 85 грн — до 1 854 грн. Кроме того, с июля повысятся другие составляющие пенсионных выплат, а именно:

надбавки к пенсиям за особые заслуги перед Украиной;

доплаты в соответствии с законом О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований;

ежемесячная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью, которые получили ее из-за аварии на ЧАЭС;

государственная социальная помощь на уход инвалидам войны.

Вырастет с 1 июля и максимальный размер пенсионных выплат — с 17 690 грн до 18 540 грн. В то же время повышение пенсий для украинцев старше 75 лет перенесли из-за нехватки средств.

Источник: Пенсионный фонд Украины