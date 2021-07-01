На Луганщине поймали иностранца, который находится в санкционном списке СНБО

Служба безопасности Украины совместно с работниками полиции разоблачили трех граждан Грузии, один из которых — криминальный авторитет из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Правоохранители в ходе проверки установили, что мужчина находится в санкционном списке по дополнению №1 к решению СНБО от 14 мая 2021 О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Сейчас полицейские и Государственная миграционная служба намерены принудительно вернуть иностранцев на родину.

24 июня также президент Украины ввел санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, таким образом введя в действие решение СНБО.

Всего по представлению Службы безопасности Украины ограничительные меры ввели против 538 физических и 540 юридических лиц. Среди них — российские бизнесмены и чиновники, которые имеют тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, это Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер. В то же время санкции ввели на некоторые компании, которые действуют на временной оккупированной части Украины и сотрудничают наемниками РФ.