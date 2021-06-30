Июль 2021 будем богатым на изменения для украинцев. Так, после почти 30 лет действия моратория в Украине наконец стартует рынок земли.

Кроме того, повысится прожиточный минимум, в связи с чем вырастет размер ряда социальных выплат. Что еще изменится в Украине с 1 июля 2021 года и в течение месяца — читайте в материале.

Карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине будет действовать до 31 августа. Но все же некоторые ограничения решили ослабить. В частности, украинцам разрешили проводить массовые мероприятия в помещениях со 100% наполнением без ограничения дистанции между присутствующими, но с соблюдением масочного режима.

Если все участники мероприятия имеют отрицательные результаты теста на коронавирус, который сделан не более, чем за 72 часа до его начала, или документ о прохождении полного курса вакцинации, то быть в масках не нужно.

В то же время со 2 июля усиливают меры по противодействию распространению штамма коронавируса Дельта. Так, иностранцы, которые будут въезжать в Украину из Индии, Великобритании, России и Португалии, должны непосредственно на пунктах пропуска сделать экспресс-тест на антиген.

То же самое правило касается граждан, которые находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель. Не нужно сдавать тест только детям до 12 лет.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, после возвращения из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, России и Португалии также должны сделать экспресс-тест на антиген в пунктах пропуска.

Это правило распространяется на них, если они находились на территории вышеупомянутых стран не менее семи дней в течение последних двух недель. В случае положительного результата теста граждан отправляют на самоизоляцию.

Кроме того, обязательным является отрицательный ПЦР-тест на пунктах пропуска с оккупированными территориями Донецкой, Луганской области и Крыма.

Центры контроля и профилактики болезней

С 1 июля во всех областях Украины заработают Центры контроля и профилактики болезней. Они будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе.

Центры контроля и профилактики болезней должны:

обеспечивать эпидемиологический надзор, санитарное и эпидемическое благополучие населения;

защищать от инфекционных болезней, заниматься профилактикой неинфекционных заболеваний;

поддерживать биологическую безопасность и биологическую защиту, заниматься просветительской работой по здоровому образу жизни;

реагировать на опасность для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения.

Бета-тестирование Covid-сертификата

С 1 июля в Украине планируют начать бета-тестирование Covid-сертификатов. В нем может принять участие каждый, кто получил две дозы вакцины от коронавируса на территории Украины. Все тестировщики получат доступ к документу в приложении Дія в течение 48 часов.

Бумажную версию впоследствии можно будет получить у семейного врача. Также в правительстве планируют в перспективе наладить выдачу таких сертификатов в центрах предоставления административных услуг.

Регистрироваться на тестирование можно уже сейчас по ссылке.

Повышение прожиточного минимума

С 1 июля прожиточный минимум вырастет на 105 грн и составит 2 294 грн. Но для разных категорий населения сумма будет неодинаковой.

Так, размер прожиточного минимума с 1 июля:

для детей до 6 лет — 2 013 грн;

для детей 6-18 лет — 2 510 грн;

для трудоспособных лиц — 2 379 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 1 854 грн.

Пособие по безработице

Согласно законодательству, максимальная помощь по безработице привязана к прожиточному минимуму. Она не может превышать его четырехкратный размер для трудоспособных лиц.

Поэтому максимальный размер пособия по безработице с 1 июля составит 9 516 грн (4*2379 грн).

А вот размер минимального пособия по безработице только частично прикреплен к прожиточному минимуму. Поэтому с 1 июля оно будет составлять 1 тыс. грн в месяц для тех, кто за последний год имеет меньше шести месяцев страхового стажа.

Для тех, кто имеет более шести месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев, минимальная помощь составит 1,8 тыс. грн.

Пособие по беременности

Пособие по беременности и родам назначается в размере 100% среднемесячного дохода женщины в месяц. Но оно не может быть меньше, чем 25% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица.

Поэтому с 1 июля минимальный размер пособия по беременности и родам составит 594,75 грн (25%*2 379 грн).

Индексация пенсий

С 1 июля отдельные категории украинцев получат доплату к пенсии в размере 100 грн. На повышение могут рассчитывать граждане, которым:

не повышался размер пенсии с 1 марта 2021 года в связи с индексацией заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии;

не проводился перерасчет пенсии в связи с изменением прожиточного минимума;

не проводился перерасчет по установлению доплат к пенсиям, размер которых не достигает 2 200 грн;

не проводился перерасчет пенсий с 1 января 2021 года лицам, достигшим 65-летнего возраста.

Повышение гарантированного размера алиментов

С июля в Украине вырастет гарантированный размер алиментов, который составляет 50% от прожиточного минимума для родителей с низким уровнем дохода.

Поэтому минимальный гарантированный размер алиментов будет составлять:

для детей до 6 лет — 1 006 грн;

для детей 6-18 лет — 1 255 грн;

от 18 до 23 лет — 1 189 грн.

Но если размер дохода достаточный, то суд может обязать как минимум платить рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму.

Цены на газ и свет

С 1 мая 2021-го до 30 апреля 2022 года для украинцев действуют летние цены на газ, установленные поставщиками. На них автоматически перевели всех потребителей. Но за украинцами оставили право по желанию продолжать пользоваться месячным тарифом.

Нафтогаз уже повысил цену на газ для населения с июля по тарифу Месячный на 10%. Поэтому в следующем месяце потребители будут платить за газ 13,13 грн за 1 куб. м.

Газопоставщики, которые также подняли месячный тариф в июле:

Газпромпостач — 12,60 грн (в июне — 11,22 грн);

Гласкомерц (Glasscommerce) — 12,70 грн (в июне — 11 грн);

Волыньгазсбыт — 12,98 грн (в июне — 8,88 грн);

Черкассыгазсбыт — 13 грн (в июне — 11,45 грн);

Житомирская областная энергоснабжающая компания — 13 грн (в июне — 11,77 грн);

Уманьгазсбыт — 13,05 грн (в июне — 11,47 грн);

М Газ Трейдинг (M Gas Trading) — 13,30 грн (в июне — 10,18 грн).

Самые низкие годовые цены на газ для населения в июле предложили:

Агросинтез Трейдинг — 7,80 грн;

Эвод Трейд КП Луцкводоканал — 7,88 грн;

ГК Нафтогаз Украины — 7,96 грн.

Общая стоимость газа по тарифу Месячный колеблется в пределах 7,99-15,5 грн, а по тарифу Базовый годовой — от 7,80 и до 13,50 грн.

Цена на электроэнергию

С 1 июля и до конца месяца тариф на электроэнергию для населения будет оставаться на уровне 1,68 грн/кВт-час. Но в будущем потребителей планируют разделить на четыре категории по количеству полученных киловатт. Ожидается, что максимальный тариф составит 3 грн/кВт.

А вот украинцы, которые потребляют до 100 кВт электроэнергии в месяц, смогут рассчитывать на снижение тарифа на электричество.

Запуск рынка земли

С 1 июля в Украине таки прекратит действовать мораторий и заработает рынок земли. Это означает, что владельцы сельхозземли смогут распоряжаться ею, как им заблагорассудится — или продолжить сдавать в аренду, или же продать.

Земельная реформа будет проходить в два этапа. Поэтому с 1 июля этого года и до 1 января 2024 года продать землю можно только физическому лицу. Это значит, что купить ее смогут только украинские мелкие фермеры, но с ограничением не более 100 га в одни руки.

Второй этап стартует с 1 января 2024 года. Тогда разрешение на покупку появится у агрокомпаний. Также увеличится максимальный размер земель, которые можно купить, — до 10 тыс. га.

Вопрос продажи земли иностранцам будут решать на референдуме. Но одно известно уже точно: им категорически запрещено покупать наделы вплотную к государственной границе Украины — ближе 50 км.

Владельцами украинской земли не смогут стать граждане Украины, которые находятся в санкционных списках и причастны к террористическим организациям. А с 2024 года, когда стартует второй этап реформы — компании с российскими владельцами и фирмы, в которых конечные бенефициары или акционеры — иностранные государства.

Дополнительная сессия ВНО

29 июня в Украине стартовала дополнительная сессия ВНО-2021, которая продлится до середины июля. Ежегодно ее проводят для поступающих, у которых по уважительным причинам не было возможности принять участие в основной сессии. 1 июля абитуриенты будут писать тест по английскому языку.

График проведения дополнительной сессии ВНО-2021:

1 июля — английский язык;

2 июля — немецкий язык;

5 июля — испанский язык;

6 июля — французский язык;

7 июля — математика, математика (задания уровня стандарта);

8 июля — физика;

9 июля — украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля — история Украины;

13 июля — биология;

14 июля — география.

Проверки бизнеса

С 1 июля Государственная налоговая служба и Государственная служба по вопросам труда начнут инспекции для выявления работодателей, которые не задекларировали своих наемных работников.

Согласно действующему законодательству, инспектор может прийти к любому работодателю в любой день и время, чтобы проверить, правильно ли он оформил трудовые отношения.

Если предприниматель допустил сотрудника к работе без оформления трудового договора, то ему грозит штраф в размере 60 тыс. грн, а в случае повторного нарушения в течение двух лет — 180 тыс. грн.

Недопущение инспектора труда к проверке наказывается штрафом 96 тыс. грн.

Выходные в июле

В июле украинцы будут работать 22 дня. А отдохнуть все традиционно смогут по субботам и воскресеньям. Поскольку дополнительных выходных во втором месяце лета не предусмотрено.

Сколько будут отдыхать украинцы в июле 2021 — читайте в нашем материале.