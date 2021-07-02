Языковой закон в Украине: что изменится с 16 июля и как это повлияет на украинцев

С 16 июля в Украине вступают в силу изменения в законе Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Новые статьи касаются госслужащих, сферы культуры, развлечений, туризма и книгоиздательства.

Факты ICTV разъясняют, что будет означать этот закон для гражданина Украины и какие изменения он несет.

Языковой закон предусматривает несколько нововведений. В частности, это экзамены для госслужащих и демонстрация иностранных фильмов исключительно на украинском.

Сдача экзамена на уровень владения государственным языком

Проводить такой экзамен будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Он будет состоять из тестов, письменного задания и интервью.

Если участник покажет хорошие результаты, то получит сертификат, который будет действовать бессрочно.

Однако если претендент не наберет определенного количества баллов, то ему нужно сдать экзамен повторно.

Претенденты на сдачу экзамена:

высшие государственные чиновники: от президента до заместителей глав государственных администраций;

государственные служащие: прокуроры, судьи, Нацполиция, правоохранительные органы, а также руководители всех мероприятий образования;

лица, приобретающие гражданство Украины.

Проведение развлекательных мероприятий на украинском языке

Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные развлекательные, зрелищные мероприятия должны выполняться на украинском языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм.

Выступления лиц, не владеющих украинским языком, должны сопровождаться переводом.

Также эти изменения касаются экскурсионной и туристической деятельности в Украине. Они должны проводиться на государственном языке.

Кроме того, информационные материалы, такие как объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты должны производить на украинском языке.

Демонстрация фильмов на государственном языке

Иностранные фильмы должны распространять, в частности на телевидении, дублированы или озвучены на государственном языке.

Показ иностранных фильмов субтитрами в кинотеатрах разрешается только, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов.

Книгоиздательство на украинском языке

В Украине должны минимум 50% названий книжных изданий выдавать на государственном языке. Часть книг на государственном языке, имеющихся в продаже, должен составлять также минимум 50%.