На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила группу добытчиков криптовалюты, которые незаконно подключили все свое оборудование к трансформаторной подстанции области.

Таким образом преступники не только воровали электроэнергию, из-за их махинации без света могло остаться большое количество людей и даже критическая инфраструктура региона.

К этой трансформаторной подстанции подключена станция скорой медицинской помощи и нежинский водоканал.

Злоумышленники целых два месяца незаконно использовали электроэнергию и нанесли этим более 3 млн грн ущерба государству.

Следователи СБУ установили, что организаторы сделки создали мощную майнинг-ферму в арендованных складских помещениях.

На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район / 3 фотографии

Чтобы скрыть свою преступную деятельность мошенники вмешивались в работу учета системы, используя специализированное оборудование.

Во время обыска было изъято более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты, спецтехнику для вмешательств в сеть.

Совершенные преступления квалифицируются по ч. 3 ст. 191 о присвоении, растрате или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и ч. 2 ст. 188-1 о похищении электрической энергии путем ее самовольного использования.