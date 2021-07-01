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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район

На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район

На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила группу добытчиков криптовалюты, которые незаконно подключили все свое оборудование к трансформаторной подстанции области.

Таким образом преступники не только воровали электроэнергию, из-за их махинации без света могло остаться большое количество людей и даже критическая инфраструктура региона.

К этой трансформаторной подстанции подключена станция скорой медицинской помощи и нежинский водоканал.

Злоумышленники целых два месяца незаконно использовали электроэнергию и нанесли этим более 3 млн грн ущерба государству.

Следователи СБУ установили, что организаторы сделки создали мощную майнинг-ферму в арендованных складских помещениях.

На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район
На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район
На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район
На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район
На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район
На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район
На Черниговщине разоблачили добытчиков криптовалюты, которые могли оставить без света весь район / 3 фотографии

Чтобы скрыть свою преступную деятельность мошенники вмешивались в работу учета системы, используя специализированное оборудование.

Во время обыска было изъято более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты, спецтехнику для вмешательств в сеть.

Совершенные преступления квалифицируются по ч. 3 ст. 191 о присвоении, растрате или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и ч. 2 ст. 188-1 о похищении электрической энергии путем ее самовольного использования.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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