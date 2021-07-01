Отдых в 2021 году почти половина украинцев (48%) планирует провести вне дома, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. 23% граждан ответили, что не имеют возможности уехать из-за финансовых проблем. Большинству из них не хватает денег даже на еду.

Отдых 2021 — куда поедут украинцы

Самым популярным местом для отпуска 2021 украинцы назвали Карпаты, на втором месте — загородные дома, а на третьем — отпуск за границей. В то же время желание поехать в Крым продемонстрировал лишь 1% опрошенных.

Среди людей, которые планируют остаться дома, большая часть находится в возрастной категории 70+ (63,4%), среди молодежи 18-29 лет таких только 16,7%.

Что хуже материальное положение, тем больше украинцев не планируют отпуск в 2021 году. Такая же ситуация наблюдается среди тех, кто планирует отдыхать дома — чем ниже доход, тем больше людей останутся дома. Основная проблема — нехватка средств на еду и одежду.

Не хватает денег на еду: более 20% украинцев не имеют возможности отдохнуть летом / 2 фотографии

Хотят провести отпуск на даче больше городских жителей (11,6%) по сравнению с жителями сел (10,3). Однако больше крестьян выразили желание поехать за границу — 10,5% против 8,9%.

Большинство украинцев, которые не имеют возможности отдыхать, проживают в западных регионах, меньше — в восточных. Организовать отдых в 2021 году за рубежом планирует больше граждан с центральных и западных областей.

Социологический опрос проводился Киевским международным институтом социологии в период с 8 до 9 июня. В исследовании приняли участие 2 007 совершеннолетних респондентов из 108 населенных пунктов. Выборка исследования — стохастическая, вероятность погрешности — не более 2,4%.