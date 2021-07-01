В столице коммунальщики неделю не могут отремонтировать аварию водоканала, вместо того, чтобы работать, рабочие отдыхают, загорают и спят почти весь день.

Пять дней назад здесь произошла авария во время испытаний, асфальт вздулся и из-под него начала фонтаном бить вода.

Быстро приехала аварийная водоканала, поставили ограждение, а вот работать не спешат. Рабочие целую неделю приезжали на объект и в течение нескольких часов загорали и отдыхали в тени, а потом уезжали.

Ремонтники не учли, что все их действия сняты на камеры наблюдения.

— Борисовна, работы начинаются. Они сняли решетку ливневки, спрятали за заборчик. Работы начинаются. Будет сегодня все кончено. Стоило мне на пять минут отлучится они технику собрали и уехали, — рассказывает председатель ЖСК Людмила Божья.

С тех пор председатель ЖСК пыталась контролировать работу и теперь показывает журналистам шоу “особенности национального ремонта”.

На одном из видео коммунальщики отгоняют экскаватор в тень на детскую площадку. За пять дней он так и не начал работать.

— Срочно нужен самосвал, когда они увидели на горизонте самосвал они быстро уехали. Водитель самосвала им звонит — ребята вернитесь. Я приехал я два часа по пробкам добирался. Я звоню бригадиру — нас перебросили на другой объект. Завтра.

Коммунальщики не спешат, так как в доме есть вода. Сейчас используют резервную трубу, но — она ​​аварийная и ржавая.

На уговоры Людмилы начинать работу достают ограждение, предупредительные знаки, перекрывают движение по улице и возвращаются к ожиданию.