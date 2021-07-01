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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Рада поддержала закон о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции

будівництво

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности (№5655).

Он является еще одним шагом к ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции, поскольку предусматривает, что функции по государственному градостроительному надзору будет выполнять Минрегионстрой.

Решение поддержали 309 народных депутатов. Документ предусматривает цифровизацию процессов в сфере архитектурно-строительной деятельности.

Авторы законопроекта предлагают вносить в Реестр строительной деятельности сведения о градостроительном контроле и, используя его, изготавливать:

  • акт готовности объекта к эксплуатации;
  • направление на проведение проверки;
  • регистрировать и прекращать действие организации, осуществляющей экспертизу проектной документации на строительство;
  • регистрировать уполномоченное лицо по градостроительному контролю.

Кроме того, законопроект №5655 предусматривает создание Градостроительной палаты, которая будет заниматься вопросами привлечения к ответственности объектов надзора. А функции надзора за самовольным строительством предлагают предоставить органам местного самоуправления.

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Полномочия по госрегистрации в сфере градостроительной деятельности после принятия закона перейдут к нотариусам, должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета и должностным лицам Госинспекции архитектуры и градостроительства по объектам, на которые распространяется действие закона о государственной тайне.

Контроль за соблюдением заказчиками и подрядчиками требований законодательства строительных норм могут отдать органам градостроительного контроля.

Фото: Depositphotos

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