Верховная Рада приняла изменения в закон Украины О защите прав потребителей по гарантии в электронном виде.

Согласно закону, теперь гарантию и чек на приобретенную технику можно будет получить в цифровом формате.

В частности, документ предусматривает возможность предоставления эксплуатационных документов в технически сложных бытовых товаров, а также гарантийные талоны в электронном варианте.

В то же время сохраняется возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде.

Также документ предусматривает, что производитель предоставляет возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде.

В пояснительной записке отметили, что такой шаг будет способствовать диджитализации бизнес-процессов и улучшит сервис, который предоставляют потребителю при гарантийном обслуживании товаров.