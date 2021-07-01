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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Украине введут электронные гарантии и чеки на технику: Рада приняла закон

В Украине введут электронные гарантии и чеки на технику: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла изменения в закон Украины О защите прав потребителей по гарантии в электронном виде.

Согласно закону, теперь гарантию и чек на приобретенную технику можно будет получить в цифровом формате.

В частности, документ предусматривает возможность предоставления эксплуатационных документов в технически сложных бытовых товаров, а также гарантийные талоны в электронном варианте.

В то же время сохраняется возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде.

Также документ предусматривает, что производитель предоставляет возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде.

В пояснительной записке отметили, что такой шаг будет способствовать диджитализации бизнес-процессов и улучшит сервис, который предоставляют потребителю при гарантийном обслуживании товаров.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Pexels

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