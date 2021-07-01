Верховная Рада приняла изменения в закон Украины О защите прав потребителей по гарантии в электронном виде.
Согласно закону, теперь гарантию и чек на приобретенную технику можно будет получить в цифровом формате.
В частности, документ предусматривает возможность предоставления эксплуатационных документов в технически сложных бытовых товаров, а также гарантийные талоны в электронном варианте.
В то же время сохраняется возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде.
Также документ предусматривает, что производитель предоставляет возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде.
В пояснительной записке отметили, что такой шаг будет способствовать диджитализации бизнес-процессов и улучшит сервис, который предоставляют потребителю при гарантийном обслуживании товаров.