Верховная Рада приняла внесение изменений в закон О публичных закупках (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок).

Соответствующие изменения сегодня на заседании Верховной Рады поддержали 355 народных депутатов. Согласно документу, отменяются некоторые действующие положения законодательства.

Теперь товары, ремонтные работы или услуги, которые нужны для предотвращения возникновения, распространения, локализации и ликвидации пожаров, пандемии коронавируса запрещается закупать без электронной системы Prozorro.

Заказчик услуг или товаров должен обнародовать договор о закупке и все приложения к нему в соответствии со статьей 10 закона О публичных закупках.

Если заказчик не будет придерживаться требований относительно публикации такого документа, тогда его могут привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что такой шаг позволит осуществлять закупку необходимых товаров, работ или услуг за государственные средства через электронную систему, что уменьшит коррупционные риски.