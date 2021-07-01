Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Все через Prozorro: Рада запретила закупки без электронной системы

Верховная Рада

Верховная Рада приняла внесение изменений в закон О публичных закупках (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок).

Соответствующие изменения сегодня на заседании Верховной Рады поддержали 355 народных депутатов. Согласно документу, отменяются некоторые действующие положения законодательства.

Теперь товары, ремонтные работы или услуги, которые нужны для предотвращения возникновения, распространения, локализации и ликвидации пожаров, пандемии коронавируса запрещается закупать без электронной системы Prozorro.

Заказчик услуг или товаров должен обнародовать договор о закупке и все приложения к нему в соответствии со статьей 10 закона О публичных закупках.

Если заказчик не будет придерживаться требований относительно публикации такого документа, тогда его могут привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что такой шаг позволит осуществлять закупку необходимых товаров, работ или услуг за государственные средства через электронную систему, что уменьшит коррупционные риски.

Читайте
Рада приняла за основу закон о ГБР

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка