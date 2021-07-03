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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Главного тренера сборной по спортивной гимнастике подозревают в растрате

Главного тренера сборной по спортивной гимнастике подозревают в растрате

Правоохранители сообщили о подозрении главному тренеру штатной команды национальной сборной Украины по спортивной гимнастике из-за растраты денег, которые выделяли на нужды тренировочных сборов.

По данным следствия, главный тренер с 2019 до 2020 года растрачивал деньги Управления Укрспортобеспечения. Он подписывал фальшивые акты о предоставлении услуг проживания и питания спортсменов.

В это время гимнасты якобы проживали и питались в комплексе ГП ОНСЦ Конча-Заспа. Однако следствие установило, что на самом деле указанные в документах спортсмены в этот период находились за пределами Украины.

Таким образом тренер растратил деньги на общую сумму около 250 тыс. грн.

Главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике подозревают по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наибольшее наказание в виде заключения на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

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Источник: Прокуратура Киева

Фото: Pexels

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