Стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине сейчас составляет около 50 тыс. грн.

Таковы аналитические данные, которые озвучил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

По его убеждению, цена будет расти ежегодно на 7-10%.

– Украинская земля недооценена, но есть рыночные факторы, которые влияют на рост цены. Речь идет о рекордном росте цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, – сказал он.

Однако несмотря на такие прогнозы министр аграрной политики и продовольствия просит украинцев не спешить распоряжаться своей собственностью.

– Земля является лучшим банковским депозитом, который будет постоянно расти в цене и приносить дополнительный доход от арендной платы, – заверил он.

По его словам, только за прошлый год стоимость аренды в Украине выросла на 16% и продолжает расти.

31 марта 2020 года Верховная Рада открыла рынок земли в Украине. К законопроекту №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения подали 4 018 поправок.

С 1 июля 2021 года стартовал рынок земли. До 1 января 2024 года продать землю можно будет только физическому лицу.

Юридические лица смогут покупать землю в собственность с 2024 года.

Фото: Роман Лещенко