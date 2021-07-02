Бумажные билеты для проезда в общественном транспорте Киева окончательно выведут из обращения с 14 июля. Для льготных категорий населения ничего не изменится. Они, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами.

Первым на э-билет перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. В октябре, ноябре и декабре прошлого года от бумажных билетов отказались Троещинская линия скоростного трамвая, городская электричка и скоростной трамвай на Борщаговке.

Электронные билеты пассажиры смогут приобрести через мобильное приложение и карточку Киев Цифровой, в терминалах самообслуживания, сети Т-киоск, терминалах EasyPay, IBOX, 2click. Также QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

В Киевпастрансе напомнили, что штраф за неоплаченный проезд для пассажиров сейчас составляет 160 грн.

В марте этого года к сервису электронных билетов SmartTicket присоединился автобусный перевозчик Gunsel Lines. Это украинская транспортная компания, осуществляющая пассажирские, грузовые и воздушные грузовые перевозки.

Благодаря этому украинцы могут приобрести э-билет сразу на четыре вида транспорта: поезд, самолет, городской транспорт в Киеве и международный автобус.