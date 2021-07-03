Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр соцполитики Марина Лазебная, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко требуют изменить форму для женщин-военных.

Об этом говорится в их совместном заявлении к главе Минобороны Андрею Тарану. В частности, они требуют:

заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости и соответствующих тренировках;

вместе с женщинами-военными и ветеранами внести изменения в модели обуви и одежды на те, в которых будет удобно;

руководители торжественных мероприятий ко Дню Независимости должны обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин и сформировать смешанные коробки военных, в которые входят как женщины, так и мужчины;

министру обороны определить советника по гендерным вопросам;

провести опрос женщин сектора безопасности и обороны по удовлетворенности созданными условиями для службы, включая форменную одежду.

В обращении отмечают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а прусский шаг на параде в такой обуви — это намеренно причиненный вред здоровью военных. Поэтому их одежда должна соответствовать требованиям, обеспечивающим удобство и комфорт каждого человека.

2 июля в Министерстве обороны разгорелся скандал, связанный с женскими каблуками в ВСУ. Ведомство опубликовало фотографию с репетиции парада на День Независимости, где курсантки шагают в военной коробке в туфлях на каблуках.

Снимок вызвал шквал критики, а Минобороны обвинили в сексизме, неравенстве в ВСУ и неуважении к женщинам-военнослужащим.