Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр соцполитики Марина Лазебная, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко требуют изменить форму для женщин-военных.
Об этом говорится в их совместном заявлении к главе Минобороны Андрею Тарану. В частности, они требуют:
- заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости и соответствующих тренировках;
- вместе с женщинами-военными и ветеранами внести изменения в модели обуви и одежды на те, в которых будет удобно;
- руководители торжественных мероприятий ко Дню Независимости должны обеспечить соблюдение прав женщин и мужчин и сформировать смешанные коробки военных, в которые входят как женщины, так и мужчины;
- министру обороны определить советника по гендерным вопросам;
- провести опрос женщин сектора безопасности и обороны по удовлетворенности созданными условиями для службы, включая форменную одежду.
В обращении отмечают, что обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а прусский шаг на параде в такой обуви — это намеренно причиненный вред здоровью военных. Поэтому их одежда должна соответствовать требованиям, обеспечивающим удобство и комфорт каждого человека.
2 июля в Министерстве обороны разгорелся скандал, связанный с женскими каблуками в ВСУ. Ведомство опубликовало фотографию с репетиции парада на День Независимости, где курсантки шагают в военной коробке в туфлях на каблуках.
Снимок вызвал шквал критики, а Минобороны обвинили в сексизме, неравенстве в ВСУ и неуважении к женщинам-военнослужащим.