В Киеве 3-4 июля перекроют часть улиц, а также изменят движение общественного транспорта в связи с проведением соревнований по триатлону.

По информации организаторов, с 6.00 3 июля по 22:00 4 июля будет перекрыто движение автомобилей на Контрактовой площади. Также 3 июля с 16.00 до 20.00 перекроют ул. Труханова.

График перекрытия улиц 4 июля:

ул. Петра Сагайдачного — с 07.00 до 13.00;

Боричев спуск — с 07.00 до 13.00;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07.00 до 13.00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07.00 до 13.00;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07.00 до 13.00;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07.00 до 13.00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07.00 до 13.00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07.00 до 13.00;

ул. Трухановская — с 7.00 до 13.00.

Кроме этого, вносятся изменения в движение общественного транспорта по маршрутам автобусов № 62, 114 и 115.

Подробнее о перекрытии дорог в Киеве вечером читайте на Фактах ICTV.