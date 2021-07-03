В Киеве умер бывший заместитель министра культуры, культурный деятель, журналист и переводчик Юрий Рыбачук.

Об этом сообщил 3 июля журналист и друг умершего Дмитрий Лиховий на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментарии к сообщению Лиховий отметил, что Рыбачук умер от последствий инсульта.

Украинский актер театра и кино Евгений Нищук сообщил, что церемония прощания состоится сегодня в 16.00 в Киевской городской больнице №3 на улице Петра Запорожца, 26.

— Юра, что же ты так рано?! Сегодня перестало биться большое сердце моего хорошего друга, интеллектуала, человека с невероятным чувством юмора, просто прекрасного светлого человека. Эта новость расколола сегодняшнее утро. Осознать это невозможно, — поделился Евгений Нищук.

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Что известно о Юрие Рыбачуке

Юрий Рыбачук родился 30 ноября 1973 года в городе Ровно. Журналист в 2017-2019 годах занимал должность заместителя министра культуры Украины.

Друзья и знакомые умершего сообщили, что незадолго до смерти у Рыбачука произошел тяжелый инсульт, с последствиями которого он не смог справиться.