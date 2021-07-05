С 14 июля в Киеве отменяют бумажные проездные билеты в общественном транспорте. Столица полностью переходит на электронные талоны.
Как объяснили в Киевской городской госадминистрации, в городе вводят е-билеты, потому что бумажные не давали полной информации о пассажирообороте в транспорте.
Также местная власть отметила, что эти онлайн-билеты сделают проще ведение учета поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещение перевозчикам их актуальных расходов.
Кроме этого, киевляне смогут лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах.
Где купить е-билет на маршрутку
Для поездок в маршрутках и автобусах можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:
- T-киосках;
- терминалах самообслуживания е-билета;
- терминалах Easy Pay;
- в приложении Киев Цифровой.
Где купить е-билет на метро
Чтобы воспользоваться метро, можно приобрести также транспортную карту или купить QR-билет в T-киосках, терминалах самообслуживания е-билета, терминалах Easy Pay и на станциях Киевского метрополитена.
Фото: КГГА