С 14 июля в Киеве отменяют бумажные проездные билеты в общественном транспорте. Столица полностью переходит на электронные талоны.

Как объяснили в Киевской городской госадминистрации, в городе вводят е-билеты, потому что бумажные не давали полной информации о пассажирообороте в транспорте.

Также местная власть отметила, что эти онлайн-билеты сделают проще ведение учета поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещение перевозчикам их актуальных расходов.

Кроме этого, киевляне смогут лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах.

Где купить е-билет на маршрутку

Для поездок в маршрутках и автобусах можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

в приложении Киев Цифровой.

Где купить е-билет на метро

Чтобы воспользоваться метро, можно приобрести также транспортную карту или купить QR-билет в T-киосках, терминалах самообслуживания е-билета, терминалах Easy Pay и на станциях Киевского метрополитена.

Фото: КГГА