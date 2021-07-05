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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Киев полностью переходит на е-билеты в общественном транспорте: как оплатить проезд

електронний квиток, е-квиток

С 14 июля в Киеве отменяют бумажные проездные билеты в общественном транспорте. Столица полностью переходит на электронные талоны.

Как объяснили в Киевской городской госадминистрации, в городе вводят е-билеты, потому что бумажные не давали полной информации о пассажирообороте в транспорте.

Также местная власть отметила, что эти онлайн-билеты сделают проще ведение учета поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещение перевозчикам их актуальных расходов.

Кроме этого, киевляне смогут лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах.

Где купить е-билет на маршрутку

Для поездок в маршрутках и автобусах можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

  • T-киосках;
  • терминалах самообслуживания е-билета;
  • терминалах Easy Pay;
  • в приложении Киев Цифровой.

Где купить е-билет на метро

Чтобы воспользоваться метро, можно приобрести также транспортную карту или купить QR-билет в T-киосках, терминалах самообслуживания е-билета, терминалах Easy Pay и на станциях Киевского метрополитена.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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