Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух членов незаконных вооруженных формирований террористической группировки “ДНР”, которых подозревают в истязании украинских военнослужащих.

СБУ сообщает, что эти боевики также оказывали сопротивление силам АТО\ООС.

Следователи установили, что в 2014 году двое местных жителей Донетчины присоединились в ряды незаконных вооруженных формирований.

Установлено, что наемники принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетмановое, в это время находились в должности “командиров подразделения” так называемого “Батальона Восток”.

По данным следователей СБУ, боевики применяли к пленным запрещенные методы, как психологическое и физическое давление, отказ в оказании медицинской помощи раненым.

На данный момент главари “батальона” скрываются от правоохранителей на оккупированных территориях.

Из-за этого подозрения по сразу четырем статьям им объявили заочно, продолжается досудебное расследование.

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