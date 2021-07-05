Что делать, когда на улице стреляют

Что делать, если рядом с вами началась стрельба?
Прежде всего не делайте резких движений и не пытайтесь убежать.
Если рядом есть здания, лучше спрятаться за ними.
Для таких случаев подойдет и транспорт. Будет лучше, если вы сможете лечь рядом с передним колесом.
Спасатели лучшими укрытиями называют выступы домов, памятники, бетонные столбы, бордюры или канавы.
При первой возможности можно спрятаться в подъезде дома или в подземном переходе.
Что делать, если стрельба началась тогда, когда вы находились в квартире?
Лягте на пол и отползите в ванную комнату. Не подходите близко к окнам. Ни в коем случае не следует выглядывать с балкона, чтобы снять видео для соцсетей, поскольку пуля может срикошетить и случайно попасть в человека, который не является участником конфликта или в которого даже не собирались стрелять.
Что делать, если рядом с местом стрельбы есть дети?
Если рядом с местом инцидента есть дети, сделайте все возможное, чтобы их спасти.
Лучше прикрыть несовершеннолетних своим телом.
Что делать, если рядом есть раненые?
Если есть раненые, в первую очередь следует вызвать медиков по телефону 103 и оказать им домедицинскую помощь.
Если ранены вы, а стрелок не обезврежен, старайтесь лежать неподвижно – это уменьшит потерю крови.
Куда звонить во время стрельбы?
Обязательно о происшествии нужно сообщить в полицию по номеру 102 и вызвать медиков, если есть раненые, по номеру 103.
Что делать, если нужно известить об инциденте, но из соображений безопасности вы не можете говорить?
Лучше всего, если на вашем мобильном телефоне будет установлено приложение My pol (Моя полиция).
Скачать его можно в Google play (для Android) или в App Store (для IOS).
Патрульную полицию можно будет вызвать, нажав кнопку SOS.
Такой способ оповещения экстренной службы будет еще быстрее и безопаснее.