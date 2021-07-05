Что делать, когда на улице стреляют

В Украине участились случаи стрельбы на улице и в помещениях. Только 4 июля в стране произошло два таких факта.

В Черкассах возле больницы на улице Самойла Кошки около 21.10 46-летний иностранец выстрелил из пистолета в лобовое стекло автомобиля Peugeot. Ранений никто не получил.

А в Запорожье стрельба в помещении ресторана в центре города завершилась смертью 30-летнего мужчины. Пуля попала ему в грудную клетку. Еще один пострадавший – в больнице с огнестрельными ранениями.

Факты ICTV обратились к пресс-секретарю Нацполиции в Черкасской области Зое Вовк, чтобы выяснить, как должны действовать люди, если на улице начали стрелять.