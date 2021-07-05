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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В дни фестиваля Atlas Weekend транспорт в Киеве будет работать дольше

Метро в Киеве

Фестиваль Atlas Weekend 2021 будет проходить в Киеве с 5 по 10 июля. В эти дни некоторые виды транспорта изменят привычный график работы.

В ночь с 6 на 7 июля и с 9 на 10 число киевский метрополитен и наземный коммунальный транспорт будут работать на час дольше, чтобы посетители фестиваля могли добраться домой.

Маршруты наземного транспорта будут организованы после прибытия последних пар поездов метро.

В КГГА сообщили, что 6, 7, 8 и 9 июля продлена работа троллейбусов четырех маршрутов — №№11, 12, 43, 45, а также автобусов маршрута №56.

Возможно также ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции метрополитена Выставочный центр.

Читайте
Расписание Atlas Weekend 2021 на все дни фестиваля

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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